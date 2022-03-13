Песков: никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского

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13 марта 2022, 16:07 Источник: "Интерфакс"

Фото с сайта kremlin.ru.

Кремль не исключает возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, но для этого нужно понимать, что именно на ней будет обсуждаться, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться», - сказал Песков в беседе с агентством «Интерфакс».

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который в воскресенье заявил, что в ходе телефонной беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин не возражал против встречи с Владимиром Зеленским.

Песков добавил также, что для подготовки возможной встречи на высшем уровне в настоящее время «ведется работа делегаций, которую с нашей стороны возглавляет Мединский». О результатах этой работы, по словам пресс-секретаря президента РФ, пока «говорить преждевременно».