Axios: Премьер Израиля Беннет посоветовал Зеленскому принять предложение России о прекращении огня

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12 марта 2022, 12:54 Источник: РИА Новости

Нафтали Беннет, фото: Noam Revkin Fenton/JINI, globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в начале недели, во вторник, 8 марта, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и порекомендовал ему принять предложение России о прекращении боевых действий.

Издание Axios написало информацию о переговорах израильского премьера с президентом Украины со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По информации источника издания, Зеленский со своими советниками предложению Беннета не внял. Инсайдер сказал, что Беннет фактически предлагает Киеву сдаться, но киевские власти не собираются этого делать.

Однако неназванный представитель премьер-министра Израиля утверждает, что подробности разговора Беннета и Зеленского не соответствуют действительности. Он уточнил, что Беннет "не намерен давать Зеленскому рекомендации или советы".

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.