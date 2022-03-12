В Театре Вахтангова сообщили об отмене гастролей в Израиле из-за «геополитической ситуации»

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12 марта 2022, 12:07 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Израиле, запланированные на начало апреля, отменили из-за "геополитической ситуации". Билеты на спектакль "Война и мир" по роману Льва Толстого в постановке Римаса Туминаса были проданы.

Директор театра имени Евгения Вахтангова театра имени Евгения Вахтангова 11 марта сообщил, что гастроли в Израиле отменены организаторами. Крок раскрыл, что накануне разговаривали с организаторами гастролей, они сообщали, что все билеты проданы, а в пятницу они позвонили и заявили об отмене гастролей в связи с геополитической ситуацией.

Планировалось дважды показать спектакль "Война и мир". В спектакле заняты актеры разных поколений. По словам директора, "на гастроли должен был выехать коллектив в составе почти 70 человек".

Ранее стало известно об отмене гастролей театра в Латвии и Эстонии.