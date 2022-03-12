Юрист Ярмуш о предложении Милонова блокировать разжигающий рознь контент в сети: «Надо покидать эти площадки самим россиянам»

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12 марта 2022, 11:22

фото: pixabay.com

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала предложение депутата Государственной думы РФ Виталия Милонова о необходимости создания обращения в международный арбитраж по вопросу травли россиян за рубежом и его идею блокировать разжигающий рознь контент в сети Интернет на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

Виталий Милонов ранее предложил подготовить обращение в международный арбитраж по вопросу травли россиян за рубежом. Парламентарий также заявил о необходимости блокировать разжигающий рознь контент в интернете в связи с проведением ВС России спецоперации на Украине.

Как пояснил Милонов, в связи с проведением спецоперации на Украине в странах Запада участились случаи проявления русофобии и шовинизма по отношению к российским гражданам, находящимся за рубежом.

По словам Милонова, особую роль в травле россиян играют зарубежные соцсети, СМИ и иные цифровые сервисы. Он подчеркнул, что российский сегмент глобальной сети буквально «испещрён» сообщениями, провоцирующими рост напряжения уже внутри самой России.

Юрист Мария Ярмуш уверена: «Надо покидать эти площадки самим россиянам». По её мнению, необходимо «призывать россиян» отказаться от использования ресурсов, занимающихся травлей, передает RT.

Она сказала, что сама поддерживает приостановку работу таких соцсетей на территории России, поскольку это единственно правильный выход в данной ситуации, в информационной войне, которую развязали западные СМИ.