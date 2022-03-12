Татьяна Навка о введенных против нее санкциях США: «Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет»

Аргументы Недели → Политика 13+

12 марта 2022, 08:52

Татьяна Навка, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Знаменитая на весь мир фигуристка, олимпийская чемпионка, супруга официального представителя Кремля Дмитрий Пескова Татьяна Навка мудро отреагировала на сообщения о введенных против нее санкциях США.

Навка попала в санкционный список Соединенных Штатов вместе с 12 депутатами Госдумы и взрослыми детьми своего мужа пресс-секретаря президента России.

Чемпионка Олимпиады-2006 в танцах на льду так сказала про отношения к ограничительным мерам: «Как я к этому могу относиться? Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается». Как думает Татьяна Навка, «Господь Бог всех рассудит и все расставит по своим местам».

11 марта официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США вводят санкции против 12 депутатов Госдумы, «которые возглавили усилия по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик», а также супруги представителя Кремля Пескова и его взрослых детей.

Песков ранее попал в санкционный список Евросоюза, опубликованный 28 февраля. 3 марта о санкциях против него объявили в США.