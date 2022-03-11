Китай серьёзно настроился против частично признанной Тайваньской республики

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11 марта 2022, 17:40 Александр Крохмаль, Журналист

В КНР в последнее время всё чаще раздаются призывы о возвращении Тайваня на родину. Подобные сообщения появлялись ещё в 2020 году, но сейчас их количество просто зашкаливает. Как утверждают многие СМИ, правительство Си Цзиньпина нацелено именно на «мирное присоединение» Тайваня и заодно на ликвидацию независимости острова.

«Одна страна – две системы», - так гласит девиз основного политического курса КНР. Официальный представитель Минобороны Поднебесной У Цянь чётко заявил, что «не потерпит присутствия сепаратистских сил на Тайване». Прозвучали также заявления о кровном родстве народов и об «объединении одной судьбой». Было добавлено, что тайваньский вопрос – исключительно внутренний, и не может вызвать внешнее вмешательство.

Но кого же именно КНР приравняли к сепаратистам? Речь идёт о правящей левоцентристской Тайваньской партии, зовущей себя как Демократическая Прогрессивная партия. С конца 80-х годов островная частично признанная республика взяла курс на демократизацию и на поддержание контактов с Западными странами (США, ЕС, Япония и т.д.). Местные жители во многом поддерживают своё правительство. И в последние дни они всерьёз опасаются появления на своих территориях китайской армии. Вопрос о возможном вторжении КНР на Тайвань обсуждается уже не один год. Но некоторые аналитики считают, что Пекин действительно может принять такое решение уже в ближайшие дни. Что произойдёт в таком случае – доподлинно неизвестно. Очевидно, что дело пахнет большой войной на востоке, куда могут быть втянуты, как США, так и Япония.