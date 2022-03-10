МИД России: Украина имела потенциал для разработки ядерного оружия

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10 марта 2022, 20:43 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контролю над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий в четверг заявил, что у Украины сохранился потенциал, мощности и кадры для разработки собственного ядерного оружия.

По словам Вишневецкого, очевидно, опасность существовала. Выступая на дискуссии международного клуба "Валдай", представитель МИД РФ рассказал, что у украинской стороны потенциал есть, "кадры еще советского периода есть, есть исследовательские институты, АЭС, где можно из отработавшего ядерного топлива и оружейный материал извлечь, есть известные мощности, которые позволяют создавать средства доставки".

Дипломат напомнил, что ракета "Сатана", потенциал которой активно обсуждался на Западе, как производилась на Украине на предприятии "Южмаш".

"Поэтому опасность такая существовала, учитывая, политический режим, который образовался на Украине", - заключил Игорь Вишневецкий.