Зампостпреда РФ при ООН Полянский опроверг фейк о больнице в Мариуполе от Гутерриша

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10 марта 2022, 16:33

Антониу Гутерриш, AFP/ globallookpress.com

Генсек ООН Антониу Гутерриш должен тщательнее отбирать информацию для официальных заявлений, чтобы не заниматься распространением фейков. Именно такой является «новость» еврочиновника, в Twitter об «атаке» на больницу в Мариуполе российских войск.

Заявление об этом сделал в четверг, 10 марта, первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Вот так рождаются фейк-ньюс. Мы предупреждали в заявлении 7 марта, что эту больницу радикалы превратили в военный объект. Очень беспокоит, что ООН распространяет такие данные, не проверяя», − отметил российский дипломат в своем блоге.

Полянский добавил к сообщению скриншот абзаца из заявления, где приводятся данные о действиях украинских радикалов.

Today's attack on a hospital in Mariupol, Ukraine, where maternity & children's wards are located, is horrific.



Civilians are paying the highest price for a war that has nothing to do with them.



This senseless violence must stop.



End the bloodshed now. — António Guterres (@antonioguterres) March 9, 2022

«Местные жители сообщают, что Вооруженные силы Украины выгнали персонал роддома № 1 города Мариуполя и устроили на территории учреждения стрельбище. Кроме того, они полностью разрушили один из городских детских садов», − говорится в документе российского Представительства.

Упомянутый пост Гутерриша появился накануне, в нем еврочиновник призывал к прекращению кровопролития на Украине со ссылкой на некорректную информацию о мариупольской клинике.