Зампостпреда РФ при ООН Полянский опроверг фейк о больнице в Мариуполе от Гутерриша

Генсек ООН Антониу Гутерриш должен тщательнее отбирать информацию для официальных заявлений, чтобы не заниматься распространением фейков. Именно такой является «новость» еврочиновника, в Twitter об «атаке» на больницу в Мариуполе российских войск.

Заявление об этом сделал в четверг, 10 марта, первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Вот так рождаются фейк-ньюс. Мы предупреждали в заявлении 7 марта, что эту больницу радикалы превратили в военный объект. Очень беспокоит, что ООН распространяет такие данные, не проверяя», − отметил российский дипломат в своем блоге.

Полянский добавил к сообщению скриншот абзаца из заявления, где приводятся данные о действиях украинских радикалов.

Today's attack on a hospital in Mariupol, Ukraine, where maternity & children's wards are located, is horrific.



Civilians are paying the highest price for a war that has nothing to do with them.



This senseless violence must stop.



End the bloodshed now.