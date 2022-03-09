Кремль напомнил Украине важные аспекты: Крым – Россия, ДНР и ЛНР – суверенные государства

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9 марта 2022, 17:14

Кремлёвский комплекс, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

В Кремле объяснили официальную позицию по украинскому вопросу. В среду, 9 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление для Киева: Крым – часть России, а ДНР и ЛНР – суверенные государства. И это необходимо признать де-факто и де-юре. Пишет РИА Новости.

Это стало своеобразным ответом на недавнее интервью украинского президента американскому телеканалу ABC, где он заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО и выразил готовность обсуждать «жизнь жителей Донбасса и Крыма».

«Что касается нашей позиции, она хорошо известна. Она уже неоднократно доводилась и до сведения украинской стороны, и до сведения многочисленных собеседников телефонных нашего президента, глав государств европейских и иных», − цитирует агентство слова Пескова.

Позиции по Крыму и республикам Донбасса Киев должен принять обязательно: Крым – российский регион, а ДНР и ЛНР – суверенные государства. «Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», − подчеркнул чиновник.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, которые еще в 2014 году объявили о независимости от Киева. Теперь это признано официально. Военная операция по принуждению Украины к миру направлена прежде всего в защиту Донбасса.