Мединский о гуманитарных коридорах: украинские военные не дают людям покидать города

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8 марта 2022, 09:55 Источник: RT

Владимир Мединский, АГН Москва/globallook.com

По мнению главы делегации России на российско-украинских переговорах Владимира Мединского, Украина не использует гуманитарные коридоры для вывода мирных граждан, потому что военные не дают людям покинуть окруженные города. Об этом он сказал в интервью RT.

«Мы обещали открыть гуманитарные коридоры и так и сделали. Скажем, буквально вчера мы держали около 400 крупных автобусов совершенно пустыми, с тем чтобы вывезти людей из окруженных городов и отвезти туда, куда бы они попросили. Но все эти 400 пустых огромных автобусов так и простояли пустыми весь день. Никто не пришел», - рассказал Мединский.

Он объяснил это тем, что правительство Украины не контролирует вооруженные силы в окруженных российскими войсками городах и военные не выполняют приказы Киева по выводу мирных жителей из городов.

Тем временем вице-премьер Украины, Ирина Верещук в понедельник заявила, что открытие гуманитарных коридоров, которые предложила организовать России, является неприемлемым для украинской стороны, потому что людям предлагают эвакуироваться на территорию Белоруссии и РФ. Она назвала такое предложение «аморальным» и призвала Россию согласиться на выезд людей через гуманитарные коридоры на территорию Украины.

Комментируя это высказывание, Мединский заявил: «Когда на кону жизни людей, жизнь ребенка, женщины, девочки или мальчика, то это не вопрос «моральности» или «аморальности»... или политиков. Это вопрос жизни. Кому какое дело, куда они отправятся: на запад, восток, север или юг?»