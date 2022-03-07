Султан Хамзаев рассказал о своей идее запретить возвращение покинувшим Россию артистам и бизнесменам

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7 марта 2022, 13:51

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, паблик "Россия", соцсеть Вконтакте

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал о своём предложении запретить возврат в Россию бизнесменам и «деятелям искусств», которые покинули страну после начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине. По его мнению, те, кто «в ответственное время покидают свою страну, считают своей родиной другое государство».

В беседе с RT парламентарий отметил, что те, кто выбрали для себя такую позицию, — люди взрослые, свободные.

«Во все времена, в такие сложные времена. Мы же понимаем, что в целом происходит — сильнейшее давление на страну. Такое поведение выглядело уродливо, оно и будет выглядеть так. Я не говорю, что нужно запрещать выезжать. Я сказал о том, что нужно запретить потом приезжать. Это их осознанный выбор», — полагает депутат.

Хамзаев уточнил, что в перспективе собирается агитировать своих коллег за рассмотрение данной инициативы, выносить на обсуждение. Он знает, что его идея «вызывает раздражение у тонкой элитарной прослойки нашего общества». «Но меня их мнение в меньшей степени интересует в данном вопросе», — подчеркнул Хамзаев.

Ранее в интервью РИА Новости Хамзаев подчеркнул, что ситуация, которая сложилась в мире и в России, демонстрирует появление в стране «группы паникёров», которая «своим вирусом пытается дестабилизировать общую атмосферу». По его словам, в такие моменты «всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России».