Российские военные 7 марта с утра открывают гуманитарные коридоры из городов Украины Киева, Харькова, Мариуполя и Сум

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7 марта 2022, 09:15 Источник: rg.ru

Игорь Конашенков, фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило об объявлении в понедельник, 7 марта, режима тишины и открытии Вооруженными силами России с 10 утра гуманитарных коридоров для жителей четырех городов - Киева, Харькова, Сумы и Мариуполя.

"Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение, а также по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона Вооруженные силы РФ с 10:00 7 марта открывают гуманитарные коридоры", - сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

Российская сторона предложит эвакуировать жителей Киева через Чернобыль в Гомель. Из Белоруссии их доставят в Россию на самолетах. Жителям Мариуполя предложено два маршрута. По первому их доставят в Ростов-на-Дону и далее в избранные пункты назначения. Второй вариант предполагает эвакуацию в Запорожье.

Жителей Харькова и Сум перевезут в Белгород. Жителям Сум также предположат вывоз в Полтаву.

В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине отмечают, что информацию о гуманитарных коридорах получили ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного креста и другие организации. Российская сторона ждет от властей этих четырех городов конкретных действий, - передает РБК.

Глава Денис Пушилин 6 марта сообщил, что а Мариуполе гуманитарная катастрофа. В городе отсутствует медикаменты, водоснабжение, газ, электроэнергия.