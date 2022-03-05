Пророссийский митинг в Буркина-Фасо показал желание африканцев отстоять независимость от Запада

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5 марта 2022, 20:56

В городе Бобо-Диуласо в Буркина-Фасо прошел митинг в поддержку российской операции на территории Украины, а также люди подтвердили приверженность политике, которую проводят власти республики.

В соцсетях появились фотографии с места проведения акции. Люди пришли с плакатами в поддержку соседней страны Мали. Были также замечены плакаты в честь Рихарда Вагнера. Упоминание немецкого композитора может быть связано с российскими инструкторами, работающими в Мали. Россияне, которых западная пресса обычно называет сотрудниками «ЧВК Вагнера», прибыли в республику с целью подготовить местную армию к антитеррористическим операциям.

Российский флаг, регулярно появляющийся на митингах, стал своего рода символом освобождения африканских стран от западных колонизаторов. Африканцы рассчитывают, что при поддержке Москвы им удастся дать отпор европейским странам, стремящимся вернуть колониальную эпоху.

Ранее ряд стран выразили поддержку действиям России, в частности, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что признание республик Донбасса поможет сохранить жизни мирных людей.