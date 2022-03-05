Глава ДНР Пушилин: Зеленский уже не скрывает, что на Украине присутствуют иностранные наёмники

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5 марта 2022, 16:43

Денис Пушилин, фото: vk.com/dnr_online_su

Глава признанной Россией самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал информацию о присутствии на Украине иностранных наёмников. Пушилин подтвердил, что о информация о наёмниках имеется, её публиковали.

Он отметил, что разведданные ДНР в некий момент получили информацию, что в Донбасс доставляются уже наёмники, изначально это всё мимикрировало под западных инструкторов. Пушилин сказал: «Наёмники доставлялись на территорию Донбасса, подконтрольную Украине, и проводили там свою деятельность».

По словам главы ДНР, сейчас даже президент Украины Владимир Зеленский этого не скрывает, - передает RT. Пушилин напомнил слова Зеленского, заявившего, что «по его договорённостям на Украину должны дополнительно прибыть ещё около 16 тысяч наёмников из разных стран».

По данным главы ДНР, наёмники, которые сейчас присутствуют на территории Украины, прибыли из Польши и Хорватии.