Заместитель генсека НАТО Джоанэ: после шагов России альянс примет меры по усилению восточного фланга

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5 марта 2022, 15:30 Источник: ТАСС

Флаг НАТО, Florian Gaertner/globallook.com

После начала Россией военной спецоперации в Украине НАТО пересмотрит способы защиты своей территории за счет усиления восточного фланга. Об этом сообщил в субботу в эфире румынского телеканала Digi24 заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.

«Мы примем дополнительные меры по укреплению нашей позиции и наращиванию нашей мощи на восточном фланге, так как РФ <...> нанесла беспрецедентный удар по архитектуре безопасности в Европе, - сказал он. - То, что делает РФ, уже запустило намного более глубокий и продолжительный процесс пересмотра способа, каким НАТО защищает свою территорию».

Джоанэ рассказал о планах организации в Румынии новой боевой группы НАТО во главе с Францией. Будет также усилено военное присутствие альянса в Черном и Балтийском морях.

«Предвидим, что военное присутствие станет намного более значительным на всем восточном фланге: и на Черном море, в том числе в Румынии, и в регионе Балтийского моря, потому что и там есть давление со стороны РФ, и мы должны принять меры по адаптации нашей позиции надежным, неэскалационным образом», - заявил Джоанэ.

4 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический альянс сохраняет открытой дверь для диалога с Российской Федерацией, однако власти США одновременно намерены продолжать наращивать поддержку Украине.