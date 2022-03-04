Беловежская пуща: где всё развалилось, там всё и восстановится

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4 марта 2022, 16:46

Проведение переговоров между российской и украинской сторонами в белорусском Беловежье символично для российского руководства, которое ещё склонно и к нумерологии. Решение о начале специальной операции на Донбассе было принято на заседании Совета безопасности России 22.02.22. Пятидневная война в Южной Осетии началась 08.08.08.



8 декабря 1991 года в Беловежской пуще, в белорусских Вискулях, три учредителя Советского Союза, три славянские республики Белоруссия, Украина и Россия подписали договор о выходе из состава СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ). Фактически они разрушили великую державу, империю зла, по словам американского президента Рональда Рейгана. Спустя 30 лет после распада страны советов Россия снова начала собирать земли. Запад сразу заподозрил и обвинил её в желании восстановить Советский Союз.



За последние годы Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, вернула Крым, признала независимость самопровозглашенных республик Донбасса. И вот сегодня российские войска уже в Киеве и во всех крупных украинских городах. Правда, президент Путин успокоил своих коллег по СНГ, что речи о восстановлении СССР не идёт. Во время событий в Казахстане российские миротворцы вошли в республику по приглашению казахского президента, навели порядок и тут же ушли. Никто не собирался оккупировать и присоединять к себе чужие территории. Помогли братьям и вернулись в места постоянной дислокации. Так же будет и с Украиной, по окончании спецоперации российские войска предоставят украинцам право выбрать новую власть, остановить войну на Донбассе.



Россия, конечно, не собирается никого захватывать и присоединять, но она никого и не отталкивает, гостеприимно принимает в ряды своей федерации, как, например, Крым. Другое дело, что во время различных локальных конфликтов и войны в Сирии Россия показала свою мощь, удивила мир сверхновым вооружением, заставила считаться с собой. И люди, и целые страны потянулись к России. Ещё бы немного экономического роста, приличные пенсии и зарплаты, тогда экономика победит политику, каждый на постсоветском пространстве захочет быть гражданином РФ. Без танков, без пушек. Рублём и лаской страны завоёвывать куда проще и бескровно.



В Беловежской пуще 30 лет назад развалили СССР, возможно в эти дни там же начнётся процесс восстановления добрых отношений с Украиной. Избавленная от неонацистов страна потянется не к чужому Западу, а братьям славянам, укрепив своим присутствием ряды СНГ. Там где всё началось, там и закончится.



В.П.



