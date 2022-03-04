Путин призвал соседние с Россией государства задуматься о нормализации отношений

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4 марта 2022, 14:56

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в пятницу призвал соседние страны задуматься о нормализации отношений.

Глава российского государства в ходе видеоконференции церемонии поднятия государственного флага на пароме "Маршал Рокоссовский" заявил, что у России нет недобрых намерений в отношении соседних стран.

Трансляцию вел телеканал "Россия 24". Путин подчеркнул: "Мы всегда это говорили, у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять".

Российский лидер отметил, что Россия не видит никакой необходимости нагнетать или ухудшать отношения с соседними странами. "Все наши действия, если они возникают, возникают всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации", — заявил Владимир Путин.

Как он думает, "все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения".