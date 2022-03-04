Власти Южной Кореи добились исключения из санкций США в отношении России, но введут свои

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4 марта 2022, 11:27 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти Южной Кореи добились исключения из санкций Соединенных Штатов Америки против России взамен на собственный экспортный контроль аналогичного уровня. Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу провел несколько консультаций с американскими чиновниками.

Министерство торговли, промышленности и энергетики страны заявило об исключении из американских санкций против Москвы.

Как сообщалось ранее, Сеул пытается договориться о непопадании своих производителей в так называемое правило прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой продукции в Россию.

Это правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, в том числе полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие.

В Вашингтоне оценили усилия Сеула по поводу антироссийских санкций и заключили, что ограничения адекватно согласуются с действиями международного сообщества, и Южная Корея может получить исключение из FDPR.

В сообщении Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи говорится, что США подтвердили включение Республики Корея в ближайшие дни в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля против России на уровне, совпадающем с США и международным сообществом.

Как считают в министерстве, этот шаг снизит "неопределенность" для южнокорейских компаний, которым потребуется получать разрешение на экспорт для подпадающих под санкции товаров без контроля США.

Американский Минторг также подтвердил властям Южной Корее, что хотя произведенные в республике смартфоны, собранные автомобили, стиральные машины и другие "потребительские товары" попадают под действие FDPR, они являются "исключениями" из новых правил, если поставляются России не для военных нужд.