Песков: сообщения о введении в регионах РФ военного положения и запрете выезжать за рубеж мужчинам призывного возраста - «утка»

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3 марта 2022, 14:30

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 3 марта, освещая ситуацию с военной спецоперацией на Украине, прокомментировал появившиеся сообщения о якобы введении в некоторых российских регионах военного положения и запрете выезжать за рубеж мужчинам призывного возраста.

Пресс-секретарь президента РФ назвал эту информацию "уткой". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о введении в ряде регионов РФ военного положения и запрете выезжать за рубеж мужчинам призывного возраста недостоверные.

В Госдуме РФ призвали ужесточить наказание за распространение фейков о военной спецоперации России по защите Донбасса.

Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол заявил: "До 15 лет будем наказывать тех, кто будет фейками разводить панику. А наши отцы во время войны именно за панику расстреливали на месте".

По его мнению, "такой подход очень важный, потому что нам нужно развиваться", - пишет Общественная Служба Новостей.