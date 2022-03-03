Спикер Госдумы РФ Володин рекомендовал покинуть посты деятелям культуры, выступившим против спецоперации на Украине

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3 марта 2022, 12:51

Вячеслав Володин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Председатель российского парламента Вячеслав Володин считает, что деятели культуры, которые раскритиковали начало спецоперации ВС РФ по принуждению Украины к миру, могут уволиться со своих постов или прекратить свою общественную деятельность в знак протеста.

Такое предложение политик сделал в разговоре с журналистами телеканала «Россия-24».

Стоит отметить, что подобная категория граждан часто занимает должности в бюджетных организациях, пользуются государственными грантами. Тем самым, по мнению Володина, они противоречат сами себе.

«В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там. Используют, потом сделают все для того, чтобы твоей страны не было, затем еще будут презирать тех, кто занимал такую коллаборационистскую позицию, кто предавал свой народ, свое государство», − цитирует ТАСС слова спикера.

В пример настоящей гражданской позиции Володин привел поступок дирижера Валерия Гергиева, которого лишили поста в Мюнхенской филармонии как раз за поддержку шагов своей страны.

«Гергиеву сказали: либо ты осудишь военную операцию на Украине, либо должен уйти. Там нейтральная позиция не воспринимается. Он должен был согласиться с тем, что говорит Госдеп. Он не пошел по этому пути, и его уволили», − подвел итог российский политик.

Ранее сегодня стало известно, что большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.