Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в Играх в Пекине

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3 марта 2022, 10:52 Источник: РИА Новости

Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине из-за угрозы массового бойкота. Об отстранении российских и белорусских спортсменов- паралимпийцев стало известно 3 марта.

Глава IPC Джон Парсонс сообщил, что в течение последних 12 часов огромное количество участников связалось с комитетом и сказали, что если решение не будет пересмотрено, теперь оно, вероятно, будет иметь серьезные последствия для игр в Пекине. Несколько Национальных паралимпийских комитетов, с которыми связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях.

Паралимпийский комитет России заявил, что считает решение незаконным и оставляет за собой право оспорить его в суде.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.