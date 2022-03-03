Турция «ревнует» Евросоюз к Украине и тоже хочет побыстрее вступить ​

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3 марта 2022, 08:23 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

На фоне российской спецоперации Украина тотчас же попросилась в ЕС. В объединении, в свою очередь, дали понять, что готовы принять эту страну уже в ближайшее время.

И именно эта серьёзная поддержка вызвала некоторую обеспокоенность в Турции. Турция желает вступить в Евросоюз с ещё большим рвением. Об этом поднимался вопрос ещё в 60-х годах 20-го века. Анкара ждёт своей очереди уже много десятилетий. ЕС действительно испытывает необходимость в ближневосточной стране, однако нынешняя политическая обстановка может задержать её вступление. Как минимум, причина кроется в том, что режим Эрдогана нравится не всем. По мнению оппозиционных политиков, он слишком далёк от демократии.

К сегодняшнему моменту кандидатами на вступление ЕС остаются не только Турция, но также Албания, Сербия, Северная Македония и Черногория. Однако с Турцией всё не так просто. Эта страна действительно боролась за вступление в ЕС ещё с 60-х, но сама заявка была подана лишь в 1987-м. Статус полноценного кандидата был дарован Турции лишь в 1999 году. В нулевых годах у страны появилось больше шансов на вступление. Всё блокировали лишь только Франция и Германия. Правительствам этих государств пришлась не по нраву решающая роль армии в турецкой политике. Другими причинами стал нерешённый конфликт с Кипром и некоторые ограничения свободы слова.

Осложнилось всё с 2016 года, когда в Анкаре едва не свергли Эрдогана. Действующий президент тогда начал настоящую охоту на политпреступников, и это снова оттолкнуло Турцию от ЕС. Но всё же есть и позитивное отношение к правительству Эрдогана. Как-никак, а Турция давно обеспечивает безопасность на Ближнем Востоке. И более того, в нынешние тяжёлые дни она вполне может стать посредником между Россией и Украиной. Возможно, уже в будущем ЕС пересмотрит своё отношение к Турции и действительно примет её в объединение. Аналитики считают, что время покажет всё, и пока что остаётся лишь только наблюдать.