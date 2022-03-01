Кулеба: Украина попросила ФРГ, Польшу и Францию усилить санкционное давление на Россию и увеличить разную помощь себе

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1 марта 2022, 18:59 Источник: ТАСС

Дмитрий Кулеба, Lev Radin/globallook.com

Украинские власти попросили ФРГ, Францию и Польшу, членов Веймарского треугольника, усилить санкционное давление на Российскую Федерацию и увеличить разную помощь Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник письменно в соцсетях сообщил о состоявшейся онлайн-встрече с министрами иностранных дел Веймарского треугольника.

По словам Кулебы, он попросил у французского, немецкого и польского коллег "предоставить Украине больше оружия, финансовой и гуманитарной помощи".

Сегодня ранее Кулеба раскрыл информацию, согласно которой западные партнеры Украины "бесконечным потоком" направляют Украине вооружение и пообещали увеличить поставки в ближайшие часы.