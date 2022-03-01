Мария Захарова: Польша и Эстония запретили пролет самолета с Сергеем Лавровым на борту

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1 марта 2022, 17:21 Источник: ТАСС

Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Эстония и Польша запретили пролет самолета с российской делегацией на борту, которая направлялась в Женеву для участия в сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом написала в своем телегам-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Возглавлял делегацию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Захарова подчеркнула, что санкции, введенные в отношении Лаврова, не касаются дипломатических поездок в Европу. По ее словам, российской стороной было проработано два маршрута для пролета делегации в Женеву.

«Пролет запретили Польша и Эстония. Секретариат ООН об этом знал. При этом обе страны ссылались на санкции ЕС», - написала Захарова.