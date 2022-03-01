Киев вернул для консультаций послов из Киргизии и Грузии

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1 марта 2022, 14:18

Владимир Зеленский, Alexandr Yakovlev/ Russian Look

Украинский президент Владимир Зеленский отозвал послов государства в Киргизии и Грузии. Причиной стала позиция республик по поводу украинского вопроса и экономических ограничений против России за «вторжение».

«Немедленно отзываем посла из Грузии за преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», − приводит ТАСС цитату Зеленского из видеообращения.

В пояснительном документе говорится, что посланник из Киргизии отозван для консультаций в связи с темой «оправдания агрессии против Украины».

Во вторник, 1 марта, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук выступят сегодня на внеочередной пленарной сессии Европарламента.