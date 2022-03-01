На Южном Урале считают, что Запад не хочет признавать наши права

Аргументы Недели. Челябинск → Политика 13+

1 марта 2022, 10:04 Алексей Антонов Источник: Губерния

Источник фото - vk.com/dremov.zso

Но Россия больше никогда не согласится на то, чтобы ее мнение игнорировали, подчеркнул парламентарий Владимир Дремов.

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Дремов высказался на своей странице в социальной сети по поводу актуальных политических событий. Его слова приводит региональное издание "Губерния".

Парламентарий отмечает, что Запад не хочет считаться с нашими правами. "А Россия больше никогда не согласится на то, чтобы ее мнение игнорировали, чтобы ее граждан считали людьми второго сорта", – такого мнения придерживается Владимир Дремов по поводу спецоперации на Украине.

Депутат ЗакСобрания считает, что намерения НАТО не носят мирный характер. "Отпор надо давать сегодня, не дожидаясь нападения на Россию. Сегодня Россия сильна, сильнее многих. Мы накапливали эту силу, чтобы на годы вперед обеспечить свою безопасность. Иначе будет поздно", — подытожил парламентарий.