Сергей Аксенов призвал россиян встать в ряды защитников информпространства и распространять правду о спецоперации на Украине

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28 февраля 2022, 21:28 Источник: РИА Новости

Сергей Аксенов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Информационная война ведется против России и Вооруженных сил РФ на фоне спецоперации на Украине.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал российских граждан оказать помощь армии, распространяя правдивую информацию в социальных сетях, в любых доступных ресурсах.

Аксенов написал в своем Telegram-канале о развернутой против России масштабной информационной войны. "И чем больше поражений украинские войска терпят на реальных полях сражений, чем больше уходит земля из-под ног нацистского режима, тем яростнее становятся информационные атаки…", - пишет глава Крыма.

"Поможем нашему Президенту и нашим Вооруженным Силам на фронтах информационной войны, встанем в ряды защитников нашего информационного пространства! Распространяйте правдивую информацию", - призвал Аксенов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил специальную военную операцию на Украине с целью "защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".