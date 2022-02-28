Сенатор Джабаров выразил мнение, что военная спецоперация на Украине не будет очень продолжительной

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28 февраля 2022, 16:55 Источник: ТАСС

сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в понедельник выразил мнение, что военная спецоперация на Украине не в интересах ни Москвы, ни Киева.

"Я не думаю, что этот конфликт должен затянуться", – отметил Владимир Джабаров в рамках пресс-конференции 28 февраля. По мнению сенатора, происходящее не в интересах всего мирового сообщества, поскольку конфликт чреват втягиванием в него все новых и новых участников.

Джабаров предположил, что единственными интересантами могут являться США и Великобритания.

Сенатор также уточнил, что говорить о сроках окончания российской операции пока слишком рано, однако "надо стараться завершить ее в ближайшее время".