Замглавы МИД Иванов заявил, что речи об отзывах российских послов из стран ЕС нет

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28 февраля 2022, 14:12 Источник: ТАСС

МИД России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов днем в понедельник, 28 февраля, заявил, что речи об отзыве российских послов из стран-членов Европейского союза нет.

Евгений Иванов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, кратко заявил: "Нет". По словам замглавы МИД РФ, страна в настоящий момент ведет работу по организации вывоза россиян, "застрявших" за рубежом.

Дипломат уточнил, что есть соответствующее поручение правительства России на этот счет. Работой по вывозу граждан из-за границы занимаются и Министерство транспорта, и Ростуризм, и Министерство иностранных дел.