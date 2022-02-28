Замглавы МИД Иванов заявил, что речи об отзывах российских послов из стран ЕС нет

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов днем в понедельник, 28 февраля, заявил, что речи об отзыве российских послов из стран-членов Европейского союза нет.
Евгений Иванов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, кратко заявил: "Нет". По словам замглавы МИД РФ, страна в настоящий момент ведет работу по организации вывоза россиян, "застрявших" за рубежом.
Дипломат уточнил, что есть соответствующее поручение правительства России на этот счет. Работой по вывозу граждан из-за границы занимаются и Министерство транспорта, и Ростуризм, и Министерство иностранных дел.