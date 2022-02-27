Аргументы Недели Политика 13+

Дмитрий Кулеба: Лукашенко в любой момент может отдать приказ о введении белорусских войск на территорию Украины

, 19:04 Источник: ТАСС

Дмитрий Кулеба: Лукашенко в любой момент может отдать приказ о введении белорусских войск на территорию Украины
Дмитрий Кулеба, Lev Radin/globallook.com

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, войска соседней Белоруссии могут в любой момент войти на территорию Украины. Об этом она заявил в воскресенье на брифинге для иностранных журналистов.

«Я хочу подчеркнуть, что с самого начала Белоруссия также использовалась для агрессии. На данный момент Украину обстреливают не только со стороны России, но и с белорусской стороны, и Александр Лукашенко в любой момент может отдать приказ о введении белорусских войск на территорию Украины», - заявил Кулеба.

В воскресенье президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что в Украине в настоящее время нет ни белорусских военных, ни белорусского оружия. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Происшествия

Посольство Азербайджана в Киеве: на Украине убито четверо граждан нашей страны

Посольство Азербайджана на Украине изучает обстоятельства гибели четырех своих сограждан в это воскресенье. По информации дипломатов, около двух часов ночи 27 февраля колонна из восьми автомобилей азербайджанских граждан, пытавшихся самостоятельно выехать из Одесской области в Молдавию, была обстреляна на блокпосту Кучурган вблизи непризнанного Приднестровья.