Дмитрий Кулеба: Лукашенко в любой момент может отдать приказ о введении белорусских войск на территорию Украины

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27 февраля 2022, 19:04 Источник: ТАСС

Дмитрий Кулеба, Lev Radin/globallook.com

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, войска соседней Белоруссии могут в любой момент войти на территорию Украины. Об этом она заявил в воскресенье на брифинге для иностранных журналистов.

«Я хочу подчеркнуть, что с самого начала Белоруссия также использовалась для агрессии. На данный момент Украину обстреливают не только со стороны России, но и с белорусской стороны, и Александр Лукашенко в любой момент может отдать приказ о введении белорусских войск на территорию Украины», - заявил Кулеба.

В воскресенье президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что в Украине в настоящее время нет ни белорусских военных, ни белорусского оружия.