Европарламент поддержит новые ограничительные меры против России

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27 февраля 2022, 13:01 Источник: Twitter

спикер Европарламента Роберта Метсола, Philipp von Ditfurth/dpa

Спикер Европарламента Роберта Метсола заявила в воскресенье, 27 февраля, что ЕП поддерживает новые ограничительные меры против России, объявленные ранее ЕК и международными партнерами Евросоюза.

Роберта Метсола подчеркнула, что Европарламент в рамках внеочередного заседания, которое состоится во вторник, примет решительную резолюцию в поддержку Украины.

"Как законодатели, мы будем содействовать тому, чтобы эти меры были приняты быстро", – отметила сегодня спикер ЕП в посте, опубликованном на страничке в социальной сети Twitter.