Европарламент поддержит новые ограничительные меры против России

Спикер Европарламента Роберта Метсола заявила в воскресенье, 27 февраля, что ЕП поддерживает новые ограничительные меры против России, объявленные ранее ЕК и международными партнерами Евросоюза.
Роберта Метсола подчеркнула, что Европарламент в рамках внеочередного заседания, которое состоится во вторник, примет решительную резолюцию в поддержку Украины.
"Как законодатели, мы будем содействовать тому, чтобы эти меры были приняты быстро", – отметила сегодня спикер ЕП в посте, опубликованном на страничке в социальной сети Twitter.