Песков заявил, что Украина сама предложила Гомель в качестве места переговоров с РФ

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27 февраля 2022, 12:16 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в рамках беседы с представителями СМИ в воскресенье, 27 февраля, что украинская сторона сама выбрала Гомель как место переговоров.

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что вышеуказанный белорусский город был предложен в качестве места для переговоров с РФ именно Киевом.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что российская делегация, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, прибыла на территорию Белоруссии.