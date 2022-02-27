В Белоруссии открылись участки для голосования на конституционном референдуме

Утром в воскресенье, 27 февраля, в Белоруссии открылись участки для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Уточняется, что в республике работают 5 510 участков.
В ЦИК Белоруссии сообщили, что, в частности, 217 участков для голосования на референдуме по внесению изменений в Конституцию открыты в санаториях, профилакториях, больницах и прочих лечебно-профилактических учреждениях, где ранее не проходило досрочное голосование.
Отметим, что граждане республики могли досрочно отдать свой голос с 22 по 26 февраля. Данным правом воспользовались 42,93% жителей страны.