В Белоруссии открылись участки для голосования на конституционном референдуме

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27 февраля 2022, 08:37 Источник: ТАСС

голосование в Белоруссии, Siarhei Balai/ZUMAPRESS.com

Утром в воскресенье, 27 февраля, в Белоруссии открылись участки для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Уточняется, что в республике работают 5 510 участков.

В ЦИК Белоруссии сообщили, что, в частности, 217 участков для голосования на референдуме по внесению изменений в Конституцию открыты в санаториях, профилакториях, больницах и прочих лечебно-профилактических учреждениях, где ранее не проходило досрочное голосование.

Отметим, что граждане республики могли досрочно отдать свой голос с 22 по 26 февраля. Данным правом воспользовались 42,93% жителей страны.