«Россияне думают, что мы - кучка дураков»: Дональд Трамп призвал Джо Байдена к более жестким санкциям США в отношении России

Аргументы Недели → Политика 13+

26 февраля 2022, 13:40 Источник: Коммерсантъ

Фото: Chris Kleponis/globallook.com

Многие американские политики считают недостаточным список санкций, выдвинутых президентом США Джо Байденом против России. А Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин получил целую страну за санкции на $2, и «это было довольно умно».



Байден в своем обращении к американцам пообещал, что меры воздействия на разные секторы российской экономики будут болезненными для России и менее чувствительными для США и их союзников. В краткосрочной перспективе они не затронут поставки энергоресурсов, РФ не отключат от системы SWIFT. Президент США заверил, что по-прежнему надеется на дипломатию и «держит дверь открытой» и поэтому не исчерпал все возможные санкционные меры.



В свою очередь, американские сенаторы от обеих партий настаивали, чтобы Байден ввел более жесткие санкции в отношении России. Среди их пожеланий - конфискация активов российских олигархов, таких как яхты и виллы, и введение персональных санкций против Владимира Путина. Сенатор-демократ Боб Менендес, соратник Байдена по партии, предложил ввести ограничения в отношении Центрального банка России, исключить российские банки из платежной системы SWIFT, нацелиться на ключевые отрасли экономики РФ и «предпринять все шаги, чтобы лишить Путина и его ближайшее окружение их активов».



Конгрессмен-демократ Билл Паскрелл потребовал причинить «острую боль» ответственным за решение о проведении военной спецоперации на Украине.



«Захватить их особняки. Конфисковать их яхты. Продать их имущество с аукциона. Обрушить их фондовый рынок. Запретить их топливо. Выгнать их детей из наших колледжей», - заявил он.



В то же время весьма неожиданно на введенные в отношении России санкции отреагировали представители The Squad - объединения самых левых, «прогрессистских» представителей Демпартии в Палате представителей. По информации Fox News, законодатели выступили с заявлениями в поддержку президента Джо Байдена в отношении принятых мер против Кремля, но предостерегли его от «бесчеловечных» и «масштабных санкций», которые «приравниваются к коллективному наказанию» граждан России.



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высоко оценила мужество граждан РФ, протестующих против военной операции. Она упомянула о протестах в городах России, открытых письмах и сообщениях в социальных сетях от российских журналистов и знаменитостей, выступающих против решения Владимира Путина.



Тем временем Дональд Трамп обрушился с критикой на Джо Байдена.



«Он (Владимир Путин — прим. ред.) захватывает страну с санкциями на $2. Я бы сказал, что это довольно умно», — цитирует экс-президента газета The New York Times.



«Теперь они (Россия — прим. ред.) смеются над нами, они думают, что мы кучка дураков», — считает Дональд Трамп.