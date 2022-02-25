Зарплата учителей повлияла на рейтинги глав Челябинской области

Аргументы Недели. Челябинск → Политика

25 февраля 2022, 12:42 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В этот раз свои позиции улучшили 6 мэров.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» выпустил очередной рейтинг глав территорий Челябинской области. На этой неделе на активы мэров повлияли уровень зарплат, ввод жилых помещений, количество ДТП и другие факторы.

Повышение рейтинга Сергея Бердникова (Магнитогорск), Натальи Котовой (Челябинск) и Светланы Виноградовой (Чебаркуль) связано с тем, что муниципалитеты, которыми они руководят, стали лидерами в Челябинской области по уровню зарплат в сфере образования по итогам прошлого года, считают авторы телеграм-канала «Полит 74». У глав территорий-аутсайдеров по выплатам педагогам, акции на этой недели понизились. Речь идет о Сибагатулле Аминове (Кунашакский район), Андрее Пестрякове (Пластовский район) и Байдавлете Тайбергенове (Агаповский район).

Также негативное влияние на индекс оказал рост показателей аварийности в ДТП по результатам пошлого года в ряде муниципалитетов: Карталинском (Анатолий Вдовин), Красноармейском (Сергей Сергеев), Нагайбакском (Иван Сурменев), Нязепетровском (Сергей Кравцов), Пластовском (Андрей Пестряков), Чесменском (Татьяна Жморщук) районах и Верхнем Уфалее (Сергей Тарасов).

С подробными результатами недельного рейтинга можно ознакомиться в «Глав.Индексе».