Поклонская призвала Зеленского сесть за стол переговоров: «Нам нечего делить»

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24 февраля 2022, 20:22

Наталья Поклонская, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, комментируя ситуацию на Донбассе, призвала президента Украины Владимира Зеленского сложить оружие и сесть за стол переговоров.

Поклонская отметила, что является гражданкой России и украинкой по национальности. По ее словам, русские и украинцы - родные люди, хоть и живут в разных странах. Экс-депутат добавила, что Зеленский толкает свой народ в «пучину кровопролития».

«Оценив обстановку, ему следует сложить оружие и сесть за стол переговоров, привлечь к ответственности государственных военных преступников, издевавшихся над людьми в Киеве, сжигавших живьем людей в Одессе и бомбивших Донбасс»,- продолжила она.

Бывший прокурор Крыма предположила, что Зеленский не может этого сделать, поскольку сам является заложником в руках этих преступников.

Замглавы Россотрудничества просит украинских военных не брать в руки оружия, чтобы киевские власти не могли спрятаться за спинами простых солдат.

«Нам нечего делить … народ России желает мира и восстановления Украине»,- резюмировала она.

Ранее Зеленский в видеообращении к народу сообщил, что не Киев выбрал путь войны, но предлагает вернуться на путь мира.