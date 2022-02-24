Американский полковник в отставке Макгрегор призвал принять точку зрения Путина

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24 февраля 2022, 18:20

Скриншот видео Fox News.

Бывший чиновник Пентагона и советник экс-президента США Дональда Трампа полковник Даг Макгрегор заявил, что первое, что должен сделать Запад – это принять позицию России.

«Принять точку зрения не только Путина, но и всей России, которой они держались все 25 лет. Необходимо принять, что она стоящая. Они не хотят американских и войск НАТО у своих границ. Мы не хотели их в Кубе, они не хотят нас у себя. Все логично. Нам нужно это признать. Прекратить притворяться, словно это не проблема», - сказал Макгрегор в интервью Fox News.