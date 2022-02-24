Израиль назвал «нападение на Украину» грубым нарушением мирового порядка

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24 февраля 2022, 17:16

Фото: Global Look

Глава израильского МИДа сделал официальное заявление, из которого следует, что Израиль осуждает действия России.

«Нападение на Украину – это грубое нарушение мирового порядка. Мы осуждаем этот шаг и готовы оказать Украине гуманитарную помощь», - сказал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

Он подчеркнул, что Израиль поддерживает долгие и хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. «Десятки тысяч израильтян и сотни тысяч евреев находятся в этих странах. Забота об их благе и безопасности – это главное для нас в настоящий момент», - отметил Лапид.

Он также призвал израильтян покинуть Украину – шоссе пока открыты и можно добраться до пограничных пунктов. Яир Лапид напомнил, что воздушное пространство Украины закрыто, движения поездов нет. По словам министра, Израиль изначально согласовал с правительствами Польши, Румынии, Венгрии и Словакии вопрос беспрепятственного выезда израильтян через эти страны.