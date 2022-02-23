Президент Польши Анджей Дуда сообщил о возможном закрытии страны для российских туристов

Польша, в связи с украинским кризисом, может ввести запрет для посещения страны российскими туристами. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гитанасом Науседой.
«К сожалению, санкции должны быть очень мощными», - сказал Дуда, имея в виду Россию, которая признала в понедельник республики Донбасса.
Он заявил, что для Польши, которая граничит с Калининградской областью, решение о санкциях будет непростым.
«Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России», - заявил польский президент.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил подумать об отключении газопровода «Северный поток-1», который Владимир Путин, по его словам, «использует как оружие».