Президент Польши Анджей Дуда сообщил о возможном закрытии страны для российских туристов

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23 февраля 2022, 17:23 Источник: ТАСС

Варшава, фото: pixabay.com

Польша, в связи с украинским кризисом, может ввести запрет для посещения страны российскими туристами. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гитанасом Науседой.

«К сожалению, санкции должны быть очень мощными», - сказал Дуда, имея в виду Россию, которая признала в понедельник республики Донбасса.

Он заявил, что для Польши, которая граничит с Калининградской областью, решение о санкциях будет непростым.

«Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России», - заявил польский президент.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил подумать об отключении газопровода «Северный поток-1», который Владимир Путин, по его словам, «использует как оружие».