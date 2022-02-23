Япония призывает Россию вернуть Курилы и​ уйти из Украины

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23 февраля 2022, 11:57 Александр Крохмаль, Журналист

Ввиду признания Россией ДНР и ЛНР к санкциям присоединилась и далёкая Япония.

Многие аналитики считают, что это было сделано не столько из-за желания повлиять на украинскую ситуацию, сколько из-за напряжённых отношений между странами, которые пока что не улучшаются. Напомним, что до сих пор не решён вопрос с Курильскими островами, вызывающий бурное негодование у японских националистов. Власти Японии приняли санкции, предусматривающие запрет на выпуск новых облигаций на территории страны. Также в Токио планируют запретить выдачу виз жителям бывших самопровозглашённых республик и ввести запрет на экспорт из ЛНР и ДНР. Предусматривается и запрет на посещение Японии официальными лицами данных республик.

Премьер Кисида призывает РФ вернуться к дипломатическому решению конфликта. В случае дальнейшего напряжения в Украине, Страна Восходящего Солнца может нарастить «ограничительные меры» против соседнего государства. В самой Японии уже давно считают, что из России и КНР исходит серьёзная военная угроза. Между тем, в правительстве РФ отрицают как различного рода агрессию, так и якобы планируемое вторжение в Украину.