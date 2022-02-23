Глава ЦАР Туадера поддержал решение Путина о признании независимости ЛНР и ДНР

Аргументы Недели → Политика 13+

23 февраля 2022, 11:08

Центральноафриканский лидер прокомментировал решение президента России Владимира Путина признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

В интервью для РИА Новости Туадера выразил мнение, что решение Путина направлено на снижение насилия и сохранения человеческих жизней.

«Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, оно направлено на сохранение жизней людей», — пояснил Туадера.

В прошлом году президент ЦАР столкнулся с кризисом безопасности в стране, в результате которого погибло немало граждан республики. Остановить хаос удалось благодаря помощи российских инструкторов, которых западные журналисты называют «ЧВК Вагнера». Они организовали эффективное обучение для центральноафриканских силовиков, которые сумели разгромить вооруженные группировки на территории республики.

Президент России подписал указ о признании независимости республик 21 февраля. Помимо этого, ЛНР, ДНР и Россия подписали договор о всестороннем сотрудничестве, в том числе в сфере безопасности.