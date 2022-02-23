Генсек ООН Гутерреш назвал нарушением суверенитета Украины признание Россией ДНР и ЛНР

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в среду, 23 февраля, назвал решение РФ признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик нарушением суверенитета Украины.
В рамках разговора с представителями средств массовой информации Антониу Гутерреш выразил мнение, что решение властей Российской Федерации признать "так называемую" "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей – это нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.
Напомним, с 22 февраля Москва устанавливает дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, чей суверенитет Российская Федерация признала накануне.