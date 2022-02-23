Генсек ООН Гутерреш назвал нарушением суверенитета Украины признание Россией ДНР и ЛНР

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23 февраля 2022, 07:49 Источник: РИА "Новости"

генсек ООН Антониу Гутерреш, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в среду, 23 февраля, назвал решение РФ признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик нарушением суверенитета Украины.

В рамках разговора с представителями средств массовой информации Антониу Гутерреш выразил мнение, что решение властей Российской Федерации признать "так называемую" "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей – это нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, с 22 февраля Москва устанавливает дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, чей суверенитет Российская Федерация признала накануне.