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Замглавы Минобороны Панков заявил, что из ДНР и ЛНР в Россию прибыли уже около ста тысяч беженцев

, 22:29 Источник: РИА "Новости"

Замглавы Минобороны Панков заявил, что из ДНР и ЛНР в Россию прибыли уже около ста тысяч беженцев
замглавы Минобороны РФ Николай Панков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Заместитель главы Министерства обороны Российской Федерации Николай Панков вечером во вторник, 22 февраля, заявил, что из Донбасса в Россию прибыли к настоящему моменту около ста тысяч беженцев.

Николай Панков в рамках выступления на заседании Совета Федерации РФ подчеркнул, что количество женщин, детей и пожилых людей, которые в последние дни покинули свои дома в Донбассе, составило около 100 тысяч.

Замглавы Минобороны уточнил сегодня, что среди прибывших на российскую территорию беженцев 29 тысяч 865 детей.

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