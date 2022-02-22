МИД Беларуси: «Мы с пониманием воспринимаем решение российской стороны»

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22 февраля 2022, 18:26 Турана Гулиева,

Власти Беларуси отреагировали на признание Россией Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР.) Заявление МИД страны опубликовало на своем сайте.

В документе говорится о «безрассудном поведении» стран Запада, в частности, Великобритании и США, которое стало причиной роста напряженности в Восточной Европе. В нем также сказано, о безразличном отношении двух стран к Беларуси, обесценивании международных документов и снижении авторитета ОБСЕ и ООН. Поэтому исходя из несостоятельности мирового сообщества, Беларусь разделила решение России: «мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик». МИД страны отметило, что этот шаг важен не только с точки зрения политики, но и человеколюбия: «этот шаг России имеет не только политическое, но и человеческое, гуманитарное измерение». При этом Беларусь не отказывается от мирного решения ситуации и

призывает к переговорному процессу.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин после обращения к народу подписал документы о признании независимости ЛНР и ДНР.