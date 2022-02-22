Песков рассказал, что Владимир Путин сам готовил текст своего видеообращения по ДНР и ЛНР

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22 февраля 2022, 15:42 Источник: РБК

Фото с сайта kremlin.ru

Владимир Путин сам готовил обращение к народу России, в котором заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Костяк обращения фактически целиком готовил сам президент. Он является непосредственным автором. Какой-то специальной публикации [обращения] не предусматривается, хотя оно уже опубликовано на сайте и широко доступно»,— сказал Песков.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР вечером в понедельник, 21 февраля. Этому предшествовало его видеообращение к россиянам, в котором он высказал свою позицию по отношению к Донбассу и Украине.