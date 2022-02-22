Украинская армия готовит против России провокацию с использованием химоружия на своих позициях в Донбассе

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22 февраля 2022, 11:20

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сотрудник украинского предприятия «Мотор Сич» поделился фотографиями документов, согласно которым стало известно о планах киевских военных использовать химическое оружие на своих позициях, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом пишет издание «Версия».

В слитых документах сообщается, что Киев планирует снабдить турецкие беспилотники «Байрактары» системой распыления аэрозолей на двадцать литров. Наиболее вероятно, что украинские военные применят данные летательные аппараты для распыления химического оружия на своих позициях, чтобы убедить Запад в злонамеренности России.



По плану, Украина перейдет все черты разумного, обвинит в этом РФ, а Запад, как и обычно, проигнорирует аргументы Москвы. Но такие действия могут вызвать жесткий ответ России, так как использование химоружия – это отказ от всех международных конвенций и договоренностей.

Стоит отметить, что применение химоружия ограничили ещё со времен Первой мировой войны, поскольку такое вооружение опасно даже не из-за смертоносности, а самого факта наличия и использования. Даже террористы используют не яды, а взрывчатку. Но учитывая информационную войну против Москвы, российским представителям будет непросто доказать свою непричастность к химической провокации.



