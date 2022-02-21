Путин заявил, что переговорный процесс по Донбассу зашел в тупик

Аргументы Недели → Политика 13+

21 февраля 2022, 19:01

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности в Кремле в понедельник заявил, что переговоры по Донбассу идут уже восемь лет, а также констатировал, что этот процесс зашел в тупик.

"Просто тупик. Восемь лет ведем переговоры. Вот о чем речь", – заметил российский лидер.

Ранее сегодня Владимир Путин поблагодарил членов Совбеза РФ за обсуждение, а также заявил что решение по вопросу признания независимости самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики будет принято сегодня.