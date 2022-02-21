Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал поддержать обращение Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР

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21 февраля 2022, 18:21 Источник: РИА Новости, ТАСС

Николай Патрушев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев Николай Патрушев на заседании Совбеза призвал поддержать обращение Государственной думы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Как заявил Патрушев, народ Донбасса натерпелся, мучить его нельзя. "Надо поддержать рекомендацию Госдумы о признании ЛНР и ДНР", - сказал Патрушев.

Обращение Госдумы поддержали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев - зампредседателя Совбеза, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Путин отметил, что переговорный процесс по Минским соглашениям в тупике.