Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал поддержать обращение Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев Николай Патрушев на заседании Совбеза призвал поддержать обращение Государственной думы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Как заявил Патрушев, народ Донбасса натерпелся, мучить его нельзя. "Надо поддержать рекомендацию Госдумы о признании ЛНР и ДНР", - сказал Патрушев.
Обращение Госдумы поддержали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев - зампредседателя Совбеза, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Путин отметил, что переговорный процесс по Минским соглашениям в тупике.