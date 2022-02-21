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21 февраля 2022, 18:05

Владимир Путин заявил, что ни с кем из членов Совбеза заранее не обсуждал вопрос признания ДНР и ЛНР.

Глава российского государства в понедельник проводит в Кремле заседание Совета Безопасности Российской Федерации.

Цель совещания определить дальнейшие шаги на этом направлении, имея в виду и обращения руководителей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к России с просьбой о признании их суверенитета, и постановление Госдумы на эту же тему – с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Владимира Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании республик Донбасса. Володин сообщил, что 1,2 миллиона жителей Донбасса подали на гражданство РФ.

Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что подавляющее большинство россиян поддержали бы признание ДНР и ЛНР.