Путин и Алиев 22 февраля намерены подписать декларацию о союзническом взаимодействии

Аргументы Недели → Политика 13+

21 февраля 2022, 15:50 Источник: Кремль

президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 22 февраля, проведет переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, который будет находиться с официальным визитом в России.

В пресс-службе Кремля в понедельник заявили, что по итогам переговоров Владимира Путина и Ильхама Алиева будет подписана декларация о союзническом взаимодействии, которая выведет отношения между РФ и Азербайджаном на союзнический уровень.

Стороны в рамках переговоров во вторник намерены обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, а также гуманитарной сферах. Более того, планируется рассмотреть процесс реализации договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.